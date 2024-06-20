Джефф Монсон принял ислам в Москве.

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял ислам во время торжественного приема по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом.
«Я принимаю мусульманскую религию осознанно. Я долго шел к этому, много взвешивал и обдумывал. Но этот шаг решительный. Хочу быть плечом к плечу с моими братьями».
Джефф Монсон — депутат Госсобрания Башкортостана, российский и американский спортсмен, который выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу, а также является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.