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Джефф Монсон принял ислам в Москве

Джефф Монсон принял ислам в Москве.

Источник: Башинформ

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял ислам во время торжественного приема по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом.

«Я принимаю мусульманскую религию осознанно. Я долго шел к этому, много взвешивал и обдумывал. Но этот шаг решительный. Хочу быть плечом к плечу с моими братьями».

цитирует РИА Новости слова Джеффа Монсона после произнесения шахады (свидетельства о принятии ислама).

Джефф Монсон — депутат Госсобрания Башкортостана, российский и американский спортсмен, который выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу, а также является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.