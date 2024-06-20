Дождь и сильный ветер обещает погода в Иркутске 20 июня 2024

После жаркой недели дождливый день поможет взбодриться жителям областного центра. Погода в Иркутске 20 июня 2024 обещает быть дождливой и ветряной, порывы достигнут 15 м/с. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 20 июня 2024
— Днем в столице регионе облачно, дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с. Воздух прогреется до +13, — поделились в метеобюро.
Испортится не только погода в Иркутске 20 июня 2024, но и по области. В Приангарье прогнозируют кратковременные и сильные дожди. Ветер северо-западный с порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха +25…+30.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске идет второй этап обработки деревьев от горностаевой моли.