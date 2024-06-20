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Дождь и сильный ветер обещает погода в Иркутске 20 июня 2024

Дождь и ветер до 15 м/с придут в Иркутск 20 июня.

Сейчас в Вашингтоне: +27° 5 м/с 54% 769 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

После жаркой недели дождливый день поможет взбодриться жителям областного центра. Погода в Иркутске 20 июня 2024 обещает быть дождливой и ветряной, порывы достигнут 15 м/с. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 20 июня 2024

— Днем в столице регионе облачно, дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с. Воздух прогреется до +13, — поделились в метеобюро.

Испортится не только погода в Иркутске 20 июня 2024, но и по области. В Приангарье прогнозируют кратковременные и сильные дожди. Ветер северо-западный с порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха +25…+30.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске идет второй этап обработки деревьев от горностаевой моли.