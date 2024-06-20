Наступил самый длинный световой день в году Северном полушарии: приметы, обычаи

Сегодня оно находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) — в другом.