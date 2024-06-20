Наступил самый длинный световой день в году Северном полушарии: приметы, обычаи

В 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня в 23.50 по московскому времени (20.50 — по Всемирному времени). Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе.
В Челябинске Солнце в четверг взошло в 04.13, зайдет в 21.38, долго дня составит 17 часов 25 минут.
Сегодня оно находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) — в другом.
В течение нескольких соседних дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна, отсюда название — солнцестояние. Затем светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. В Северном полушарии день начинает убывать, а ночь — прибавляться. В Южном полушарии — наоборот.
Период между июньским солнцестоянием и сентябрьским равноденствием называют астрономическим летом, которое длится, как правило, в Северном полушарии с 21 июня по 23 сентября. В високосные годы эти даты сдвигаются на один день. В Южном полушарии астрономическое лето продолжается с 21 декабря по 20 марта.
На Руси в древности в день летнего солнцестояния праздновали день Ивана Купалы. По обычаю, нужно встать рано, встретить рассвет и тогда, с первыми лучами солнце улучшит здоровье человека. Считается, что собранная в это утро роса принесет удачу, поможет сохранить красоту и молодость, выздороветь заболевшему. А купание в водоемах дарует человеку силу, здоровье и долголетие.
В солнцеворот принято собирать цветы и травы. Плести из них венки и украшать жилища. Кроме того, в этот день жгут костры, водят хороводы. Во время гуляний парни и девушки выбирают понравившихся партнеров, с которыми прыгают через костер. Если при прыжке пара не расцепила рук — близка свадьба.
Некоторые считают этот день особенно благоприятным для новых начинаний, другие — лучшим временем для расслабления. С самого утра следует нарядиться в яркую одежду желтого, красного, оранжевого, золотистого оттенков, надеть украшения и умыться утренней росой. Принято отдыхать на природе и веселиться, заниматься творчеством, очищать тело и душу. Можно визуализировать свои мечты, составить карту или список желаний.
День летнего солнцестояния нельзя проводить в унынии и одиночестве, испытывать негативные эмоции, агрессию и злость. Важно сохранять позитивный настрой, провести праздник в гармонии, освободиться от негатива и отпустить обиды.
Не рекомендуется в это день причинять вред растениям, считается, что они в солнцестояние имеют особую силу и способны чувствовать наравне с людьми.
Плохая погода в день летнего солнцестояния предвещает неурожайный сезон. Много звезд на небе — к осеннему урожаю лесных грибов. Обильная роса в праздничное утро сулит щедрый урожай. Чтобы финансовые планы осуществились как можно быстрее, под дверь дома нужно положить монетку.