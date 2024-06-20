Больше всех в Кузбассе работают управленцы, строители и юристы

Данные опроса Службы исследований hh.ru показали, что половина сотрудников из Кузбасса работают стандартные 40 часов в неделю (52%), ещё у 17% рабочая неделя составляет менее сорока часов. Однако 31% людей перерабатывает — от 60 до 80 часов в неделю.
Больше всех, как выяснилось, работают специалисты среднего и высшего менеджмента (45%), строители (38%), юристы (38%) и производственники (33%). Меньше всего таких среди работников сферы образования (5%) и административного персонала (18%).
Главная причина, по которой кузбассовцы перерабатывают, — это желание больше заработать (треть ответили так). Четверть трудится больше из-за желания помочь команде, пятая часть — из любви к своей работе. Чуть меньше страдают синдромом отличника, ещё меньше хотят продвинуться по карьерной лестнице и выделиться, а также отвлечься от своих проблем. Не работают больше положенного обычно люди от 55 лет и старше.