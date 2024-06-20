Больше всех в Кузбассе работают управленцы, строители и юристы

Главная причина, по которой кузбассовцы перерабатывают, — это желание больше заработать (треть ответили так). Четверть трудится больше из-за желания помочь команде, пятая часть — из любви к своей работе. Чуть меньше страдают синдромом отличника, ещё меньше хотят продвинуться по карьерной лестнице и выделиться, а также отвлечься от своих проблем. Не работают больше положенного обычно люди от 55 лет и старше.