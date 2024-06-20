Цену на проезд в красноярских автобусах хотят поднять до 44 рублей

В нем говорится: «Установить предельный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории города Красноярска в размере 44 рубля за одну поездку (провоз одного багажного места)».