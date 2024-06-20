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Цену на проезд в красноярских автобусах хотят поднять до 44 рублей

Соответствующий проект приказа размещен на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске хотят повысить цену в автобусах до 44 рублей. Проект приказа опубликован на сайте правительства региона.

В нем говорится: «Установить предельный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории города Красноярска в размере 44 рубля за одну поездку (провоз одного багажного места)».

Приказ может вступить в силу 1 июля 2024 года или с момента его опубликования.

Документ подписан министром тарифной политики Красноярского края Александром Ананьевым.

Напомним, проезд в автобусах дорожал в марте 2023 года. Билет в автобусе обходится в 36 рублей, в трамвае и троллейбусе — 32 рубля.