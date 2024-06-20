Экс-омичка и «Папина дочка» Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила ребёнка

Актриса из сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова в своих соцсетях рассказала о том, что тайно вышла замуж за актёра Романа Набатова. Кроме того, она поделилась с подписчиками видео, где держит на руках новорождённого ребёнка.
Актриса стала многодетной мамой. Ранее она состояла в браке с актёром Артуром Смольяниновым*, и воспитывает двоих сыновей. Пара объявила о разводе в 2021 году.
О романе с 33-летним Романом Набатовым Дарья Мельникова впервые намекнула в феврале. Актёр ранее снимался в сериалах «Счастливы вместе», «На солнечной стороне улицы», «Краткий курс счастливой жизни», «До свидания, мальчики».
*Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.
**Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.