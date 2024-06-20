В Приморье выпутавшаяся из сетей акула попала на видео

Приморский дайвер Дмитрий Рудась во время погружения повстречал акулу. Примечательно, что морская хищница была в обрывках рыболовной сети. Видимо, ей пришлось побороться за свою жизнь, чтобы не пойти человеку на ужин. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Дайвер рассказал, что повстречал небольшую акулу у берегов Владивостока. Судя по видео, это катран, или обыкновенная колючая акула. Свое название она получила не просто так, у начала первого и второго спинных плавников находятся острые шипы.
В водах Приморья акулы встречается редко, в теплые годы иногда заходят в залив Петра Великого из южных районов Японского моря. Видео Дмитрия мы опубликовали в нашем Telegram-канале.
Отметим, что акулы никогда не нападают без причины. Они близоруки и могут принять барахтающегося человека за рыбу или тюленя. Также могут атаковать в целях защиты, если вы сами провоцируете хищницу.
Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, какие виды акул обитают в морях Приморья и как вести себя при встрече с ними.