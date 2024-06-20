Почти 2,5 тыс. новокузнецких подростков смогут заработать 2,5 тыс. рублей

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что до конца года в городе планируют трудоустроить 2 400 подростков от 14 до 18 лет. Рабочие места откроют в учреждениях культуры, образования, социальной защиты, спорта, молодёжной политики и в администрациях районов.
«График работы для подростков регламентируется: трудоустраивают их на две недели с двухчасовым рабочим днём. За это время ребята могут заработать от 2 500 рублей», — пишет глава города.
Для получения вакантного места ребятам нужно подготовить пакет документов (паспорт гражданина РФ, СНИЛС, справку об отсутствии судимости, ИНН и другие) и обратиться в районные администрации или в молодёжный центр «Социум». Номера телефонов организаций указаны здесь.