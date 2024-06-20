Почти 2,5 тыс. новокузнецких подростков смогут заработать 2,5 тыс. рублей

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что до конца года в городе планируют трудоустроить 2 400 подростков от 14 до 18 лет. Рабочие места откроют в учреждениях культуры, образования, социальной защиты, спорта, молодёжной политики и в администрациях районов.