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Приметы на день летнего солнцестояния: что нельзя делать 20 июня 2024 года

В четверг, 20 июня, православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского.

В четверг, 20 июня, православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского. Поэтому и народный праздник назван в его честь — Федот Урожайник, ведь святого считали покровителем урожая. Также на эту дату в 2024 году приходится день летнего солнцестояния.

Что можно делать 20 июня:

  • начинали сев ржи;
  • в старину этот праздник считали благоприятным для купания в водоемах, когда не стоило бояться русалок. По поверьям, святой Феодот в этот день оберегает купающихся от бед на воде;
  • женщины стирали белье, причем многие специально его скапливали побольше: считалось, чем больше стирки — больше достатка в доме будет;

Что нельзя делать 20 июня:

  • купаться в воде с распущенными волосами;
  • жаловаться на свою жизнь или судьбу;
  • надевать серебряные украшения;
  • давать или брать деньги в долг;

Народные приметы:

  • ясный и теплый день — к богатому урожаю;
  • дождь идет — лето будет без засухи.