Приметы на день летнего солнцестояния: что нельзя делать 20 июня 2024 года

В четверг, 20 июня, православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского. Поэтому и народный праздник назван в его честь — Федот Урожайник, ведь святого считали покровителем урожая. Также на эту дату в 2024 году приходится день летнего солнцестояния.