Приметы на день летнего солнцестояния: что нельзя делать 20 июня 2024 года

В четверг, 20 июня, православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского. Поэтому и народный праздник назван в его честь — Федот Урожайник, ведь святого считали покровителем урожая. Также на эту дату в 2024 году приходится день летнего солнцестояния.
Что можно делать 20 июня:
- начинали сев ржи;
- в старину этот праздник считали благоприятным для купания в водоемах, когда не стоило бояться русалок. По поверьям, святой Феодот в этот день оберегает купающихся от бед на воде;
- женщины стирали белье, причем многие специально его скапливали побольше: считалось, чем больше стирки — больше достатка в доме будет;
Что нельзя делать 20 июня:
- купаться в воде с распущенными волосами;
- жаловаться на свою жизнь или судьбу;
- надевать серебряные украшения;
- давать или брать деньги в долг;
Народные приметы:
- ясный и теплый день — к богатому урожаю;
- дождь идет — лето будет без засухи.