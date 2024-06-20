В Уфе появится еще один обустроенный пляж «Теплый берег»

В этом году уфимские власти планируют завершить второй этап благоустройства территории вокруг Тёплого озера в микрорайоне Инорс, предусматривающий создание зон отдыха у воды. Общая стоимость работ составит 531,2 миллиона рублей. Концепция реконструкции прибрежной зоны получила название «Тёплый берег».
Ее подготовили специалисты института развития городов региона. Ключевой задачей концепции переустройства стало формирование единой системы общественных пространств и раскрытие потенциала природной рекреационной территории Тёплого озера.
После всех запланированных обновлений вокруг Теплого озера появятся рыбачий парк, смотровые площадки, понтонный переход, пляжная зона с лежаками и теневыми навесами, комнаты для переодевания, площадка для пляжного волейбола с детской игровой территорией.
— Для нас важно было сохранить экосистему самого озера, привести в порядок зелёную зону вокруг водоема, очистить территорию, сделать её комфортной и безопасной для отдыха, — отметил глава региона Радий Хабиров, побывав на обустройстве нового общественного пространства.
По словам Радия Фаритовича, власти учитывали мнения и интересы жителей, что всегда является одним из самых важных моментов при благоустройстве и реконструкции парков, скверов и дворов.
— На мой взгляд, в Инорсе появилось красивое общественное пространство, где есть условия для людей всех возрастов, — добавил глава Башкирии. — Теперь жители просят заняться известным всем уфимцам стадионом имени Николая Гастелло. К его реконструкции планируют приступить в 2025 году.