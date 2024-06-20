В Уфе появится еще один обустроенный пляж «Теплый берег»

— На мой взгляд, в Инорсе появилось красивое общественное пространство, где есть условия для людей всех возрастов, — добавил глава Башкирии. — Теперь жители просят заняться известным всем уфимцам стадионом имени Николая Гастелло. К его реконструкции планируют приступить в 2025 году.