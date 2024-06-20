В Роскачестве рассказали, как снизить риски заражения ботулизмом

В середине июня более 100 человек в Москве обратились за помощью, почувствовав симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Также с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Ботулизм — опасное заболевание, которое развивается из-за отравления ботулотоксином. Источником становится бактерия клостридия, которая выделяет опасный для жизни человека токсин.
Как отметили в Роскачестве, обычно эти бактерии хорошо растут на продуктах с высоким содержанием крахмала или белка (мясные, бобовые). Могут быть заражены колбасные изделия, консервы из мяса, рыбы, овощей и особенно грибов. Размножается же бактерия, как правило, в герметичной емкости без кислорода — в том числе в жестяных консервах.
«Зачастую на вкус и на вид нельзя определить наличие возбудителей ботулизма. Тем не менее, по мере размножения бактерий в продукте упаковка с готовым блюдом или жестяная банка, если речь о консервах, начнет вздуваться. Если речь об упаковке, то факт вздутия не обязательно указывает на признаки ботулизма, но в любом случае означает, что продукт испорчен и есть его нельзя. И ни в коем случае нельзя употреблять консервы со вздутой крышкой», — пояснила директор департамента испытаний Роскачества Лилия Котельникова.
Эксперт напомнила, что не следует употреблять и консервы с истекшим сроком годности. Также она рекомендует внимательно изучить маркировку — если текст смазан или содержит ошибки, это сразу же должно насторожить. Кроме того, например, на фальсифицированных рыбных консервах маркировка выбита снаружи и цифры вдавлены внутрь, или нанесена краской, если цифры стираются — это подделка.
В Роскачестве отметили, что выбирая готовое блюдо навынос или получая доставку, также важно обратить внимание на маркировку, а вместе с тем и на целостность упаковки. Кроме того, соусы к салатам должны храниться отдельно: заправленное прямо в цеху блюдо будет быстрее портиться.
Что касается безопасности домашних заготовок, в Роскачестве подчеркнули, что нужно тщательно очищать грибы, овощи, а мясо подвергать тепловой обработке. В свою очередь, маринады (с добавлением уксуса) более безопасны, чем просто соления.