В Роскачестве рассказали, как снизить риски заражения ботулизмом

«Зачастую на вкус и на вид нельзя определить наличие возбудителей ботулизма. Тем не менее, по мере размножения бактерий в продукте упаковка с готовым блюдом или жестяная банка, если речь о консервах, начнет вздуваться. Если речь об упаковке, то факт вздутия не обязательно указывает на признаки ботулизма, но в любом случае означает, что продукт испорчен и есть его нельзя. И ни в коем случае нельзя употреблять консервы со вздутой крышкой», — пояснила директор департамента испытаний Роскачества Лилия Котельникова.