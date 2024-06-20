В Кузбассе возбудили уголовное дело о мошенничестве при ликвидации шахт

Как сообщает ТАСС, в Кузбассе возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму 76,6 млн рублей при ликвидации нерентабельных шахт. Восемь человек, среди которых руководство кузбасского филиала Главного управления реструктуризации шахт (ГУРШ) Минэнерго РФ, доставили в Москву. Среди фигурантов пятеро кузбассовцев.
Как пишут журналисты, в 2023 году Минэнерго РФ и компания «Шахтастрой» из Ростовской области заключили госконтракт на сумму 304,5 млн рублей на тушение горения отвала шахты «Шушталепская» и на приведение в безопасное состояние остаточных горных работ шахт им. Димитрова и «Байдаевской». Работы на объектах выполнили частично, но в документы внесли недостоверные сведения.
Также мы писали, как закрытые шахты «качают» деньги из бюджета. Среди спикеров нашего материала был и задержанный руководитель кузбасского филиала «ГУРШ» Сергей Игнатов. Он объяснял, что места образования и форма провалов представляют чрезвычайную опасность для населения и что процессы провалообразования будут продолжаться.