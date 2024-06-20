В Кузбассе возбудили уголовное дело о мошенничестве при ликвидации шахт

Как пишут журналисты, в 2023 году Минэнерго РФ и компания «Шахтастрой» из Ростовской области заключили госконтракт на сумму 304,5 млн рублей на тушение горения отвала шахты «Шушталепская» и на приведение в безопасное состояние остаточных горных работ шахт им. Димитрова и «Байдаевской». Работы на объектах выполнили частично, но в документы внесли недостоверные сведения.