На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма

«На бакалавриат у нас порядка 2300 бюджетных мест. Из года в год их количество снижается. Есть специальности, куда, даже если не будет бюджетных мест, все равно будут идти учиться. Например, к таким относится стоматология», — рассказал и. о. ректора КФУ имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов.