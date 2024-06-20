На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма

«На бакалавриат у нас порядка 2300 бюджетных мест. Из года в год их количество снижается. Есть специальности, куда, даже если не будет бюджетных мест, все равно будут идти учиться. Например, к таким относится стоматология», — рассказал и. о. ректора КФУ имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов.
По его словам, на стоматологию всегда большой конкурс, в том числе на коммерческой основе. Поэтому в этом году даже подняли оплату.
Кроме того, в КФУ из года в год лидируют следующие специальности: реклама и связи с общественностью, политология, юриспруденция. По-прежнему востребованы экономисты. Популярность этой специальности у абитуриентов также отмечает первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ) Анжелика Лучинкина.
«В прошлом году без проблем набрали абитуриентов на инженерные направления подготовки. На IT конкурс неимоверный. Экономические направления пользуются спросом — все выпускники трудоустроены. Большой конкурс на психологию, логопедию», — сказала она.
В КИПУ в этом году выделено почти 1400 бюджетных мест.
Востребованность IT-специальностей у абитуриентов отмечает также и. о. ректора Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владимир Нечаев.
«Среди технических специальностей самыми востребованными будут IT. В Севастополе формируется мощный IT-кластер. Ребята сразу видят рабочие места», — сказал он.
Что касается гуманитарных специальностей, то, по словам Нечаева, популярны экономисты, юристы, журналисты. При этом мест по юриспруденции в этом вузе мало, а по экономике много. Растет спрос и на строительные, а также на садоводческие специальности, виноградарство.
«Виноградарство, виноделие развивается в регионе очень интенсивными темпами. У ребят меняется представление, что это не только труд на каком-то крупном предприятии, но и возможность в дальнейшем создать свой бизнес. Это популярно, модно, перспективно», — отмечает Нечаев.
В Севастопольском государственном университете в этом году на бакалавриат выделено 1854 места по федеральному бюджету и 50 мест — по региональному, плюс около 600 мест — на магистратуру.