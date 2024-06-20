Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершились поиски 24-летнего голубоглазого парня, пропавшего в Новосибирске

Молодого человека нашли живым.

Источник: Комсомольская правда

Поиски 24-летнего Ивана Подгорного, пропавшего в Бердске, завершились. Об их окончании объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области».

— Найден, жив, — сообщили в поисково-спасательном отряде.

Ранее сообщалось, что парень ушел в лес и исчез. Волонтеры уточняли, что одет парень был одет в черную джинсовку. На плечах у парня, уточняли волонтеры, есть татуировки.

Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал искать молодого человека.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мужчину, пропавшего на пляже Голубой залив, нашли погибшим.