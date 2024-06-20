Завершились поиски 24-летнего голубоглазого парня, пропавшего в Новосибирске

Поиски 24-летнего Ивана Подгорного, пропавшего в Бердске, завершились. Об их окончании объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области».
— Найден, жив, — сообщили в поисково-спасательном отряде.
Ранее сообщалось, что парень ушел в лес и исчез. Волонтеры уточняли, что одет парень был одет в черную джинсовку. На плечах у парня, уточняли волонтеры, есть татуировки.
Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал искать молодого человека.
Ранее КП-Новосибирск писала, что мужчину, пропавшего на пляже Голубой залив, нашли погибшим.