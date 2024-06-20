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Владивосток лишится одного из привлекательных для туристов живописного вида

Горожане безуспешно пытались отстоять местную достопримечательность в бухте Витязь два года.

Источник: VL.ru

В бухте Витязь на острове Русский полным ходом идут работы по уборке остатков полузатонувших и затонувших старинных зверобойных шхун финской постройки. Жители Владивостока и ценители живописных мест Приморья так и не смогли достучаться до властей и предотвратить это событие. К мнению общественности в этом случае чиновники не прислушались — они считают, что «шхуны опасны».

Полузатонувшие шхуны бухты Витязь давно уже стали легендарными у туристов и приобрели статус визитной карточки полуострова Гамова. Несомненно, вид на акваторию бухты являлся полноправным туристическим объектом.

По решению чиновников уберут остатки всех четырех полузатонувших и затонувших плавсредств. Местные жители пытались предотвратить эту морскую уборку два года, но безрезультатно. Работы по ликвидации «опасных объектов» стартовали в начале июня.

«Останутся теперь живописные развалины только на фотографиях и на картинах художников», — сетует известный Telegram-канал «Город В».

Ранее «АиФ-Приморье» подробно писал о федеральном проекте по подъёму затонувших объектов «Генеральная уборка». В его рамках в этом году в регионе намечено извлечь из моря 11 судов в бухтах Владивостока, Находки и Хасанского округа.

туризм и отдых