Владивосток лишится одного из привлекательных для туристов живописного вида

В бухте Витязь на острове Русский полным ходом идут работы по уборке остатков полузатонувших и затонувших старинных зверобойных шхун финской постройки. Жители Владивостока и ценители живописных мест Приморья так и не смогли достучаться до властей и предотвратить это событие. К мнению общественности в этом случае чиновники не прислушались — они считают, что «шхуны опасны».