В Иркутске прошли занятия по оказанию первой помощи

Обучение организовали инструкторы Иркутского регионального отделения «Российского общества первой помощи» и сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области. Также в мероприятии приняли участие представители сектора по предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города и МУ МВД России «Иркутское».
«Летом на городских водных объектах много отдыхающих. Они часто пренебрегают правилами безопасного поведения на воде, что повышает вероятность происшествий. С начала этого сезона зарегистрировано уже несколько случаев гибели как взрослых, так и детей. Призываю всех не купаться в незнакомых водоемах. Делать это лучше всего в специально оборудованных местах и на официальных пляжах. Там всегда дежурят спасатели, которые могут оказать своевременную помощь», — отметил начальник Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Андрей Каретов.
Для самых маленьких специалисты Иркутского областного мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям провели обучающую викторину. Кроме того, сотрудники мэрии вместе с полицейскими обошли береговую линию залива Якоби.
«Администрация Иркутска вместе с полицией и добровольческими волонтерскими организациями ежедневно проводит рейды по патрулированию прибрежных зон. Мы раздаем иркутянам информационные листовки. Также ежегодно устанавливаем предупреждающие знаки. Этим летом вблизи водоемов разместили восемь табличек со статистикой гибели людей», — подчеркнула заведующий сектором по предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Надежда Русанова.
Она отметила, что в случае обнаружения несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых их увозят в отдел полиции и составляют административные протоколы в отношении родителей.