В Иркутске прошли занятия по оказанию первой помощи

«Летом на городских водных объектах много отдыхающих. Они часто пренебрегают правилами безопасного поведения на воде, что повышает вероятность происшествий. С начала этого сезона зарегистрировано уже несколько случаев гибели как взрослых, так и детей. Призываю всех не купаться в незнакомых водоемах. Делать это лучше всего в специально оборудованных местах и на официальных пляжах. Там всегда дежурят спасатели, которые могут оказать своевременную помощь», — отметил начальник Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Андрей Каретов.