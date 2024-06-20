Мэр Новосибирска: в 2024 году на линию выйдут 20 новых трамваев

По словам мэра, с 2017 года на базе совместного предприятия уже было модернизировано 52 трамвая. Новое соглашение о сборке 20 вагонов в 2024 году позволит сэкономить средства городского бюджета. Поскольку для производства будут использоваться имеющиеся ходовые части, стоимость одного вагона составит около 45 миллионов рублей — почти в два раза ниже рыночной. Это даст возможность расширить трамвайный парк Новосибирска.