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Мэр Новосибирска: в 2024 году на линию выйдут 20 новых трамваев

В нынешнем году в Новосибирске запланировано пополнение парка 20 новыми трамваями серии Т701. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на XI Международном сибирском транспортном форуме.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Новые трамваи будут собираться на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь» в рамках модернизации существующего подвижного состава. Начиная с июля этого года, предприятие будет выпускать по четыре новых вагона ежемесячно. Первоочередной задачей является обновление трамвайного парка на левом берегу города.

По словам мэра, с 2017 года на базе совместного предприятия уже было модернизировано 52 трамвая. Новое соглашение о сборке 20 вагонов в 2024 году позволит сэкономить средства городского бюджета. Поскольку для производства будут использоваться имеющиеся ходовые части, стоимость одного вагона составит около 45 миллионов рублей — почти в два раза ниже рыночной. Это даст возможность расширить трамвайный парк Новосибирска.

Напомним, что ранее бывший мэр города Анатолий Локоть также сообщал о подписании соглашения между «БКМ-Сибирь» и белорусским «Белкоммунмашем» по сборке 20 вагонов новой модели для нужд Новосибирска в 2024 году.

Ранее «Прецедент» сообщал, что строительство шести концессионных школ приостановили в Новосибирске. Редакция также писала о том, что в Новосибирске на ТЭЦ-5 установили новые сетевые трубопроводы.

Егор САФРОНОВ.