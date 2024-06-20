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Глава Минздрава Новосибирской области Хальзов рассказал о развитии медицины

Он затронул самые важные аспекты здравоохранения региона.

Источник: Сиб.фм

Глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов дал эксклюзивное интервью «Сиб.фм».

В разговоре с журналистами чиновник выделил несколько приоритетных тем. Одна из них — диспансеризация: с 2024 года репродуктивное здоровье могут оценить мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет.

Важный аспект для медицины региона — нацпроекты. Так, в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» удалось сформировать сеть из 9 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Кроме того, глава Минздрава рассказал о строительстве поликлиник, решении кадрового вопроса и помощи беременным женщинам. Подробнее можно прочитать на портале «Сиб.фм».

Всего, по словам Константина Хальзова, на здравоохранение региона запланировано более 56 млрд рублей.

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