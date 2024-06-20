Топ-5 новостей в Молдове на 20 июня

1. Почему на самом деле из Молдовы уходят инвесторы и закрываются предприятия: Власти винят во всем войну на Украине, но это не так — дело в их глупости.
2. В аэропорту Кишинева по приказу режима людей на досмотре раздевают до трусов — и там тоже что-то ищут.
3. Молдове срочно нужны праздники: Кроме Дня Пчелы можно учредить День Терминатора — пригласить Шварценеггера, пусть гуляет по Кишиневу в темных очках, в косухе и с помповиком в руках.
4. Молдова превращается в сплошное пекло: Жара не спадает, облаков почти не будет — на солнце лучше не выходить, хотя и в тени можно получить тепловой удар.
5. Рынок недвижимости в Молдове сдурел: Виллы на берегу моря в Италии стоят дешевле, чем квартиры в Кишиневе.