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Топ-5 новостей в Молдове на 20 июня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 20 июня 2024 года.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 3 м/с 78% 768 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

1. Почему на самом деле из Молдовы уходят инвесторы и закрываются предприятия: Власти винят во всем войну на Украине, но это не так — дело в их глупости.

2. В аэропорту Кишинева по приказу режима людей на досмотре раздевают до трусов — и там тоже что-то ищут.

3. Молдове срочно нужны праздники: Кроме Дня Пчелы можно учредить День Терминатора — пригласить Шварценеггера, пусть гуляет по Кишиневу в темных очках, в косухе и с помповиком в руках.

4. Молдова превращается в сплошное пекло: Жара не спадает, облаков почти не будет — на солнце лучше не выходить, хотя и в тени можно получить тепловой удар.

5. Рынок недвижимости в Молдове сдурел: Виллы на берегу моря в Италии стоят дешевле, чем квартиры в Кишиневе.

экономика
недвижимость
туризм и отдых