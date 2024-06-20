В Иркутске под угрозой исчезновения озеро с краснокнижными кувшинками

Вот только о том, что они сами (ну, или их соседи) тоже виноваты в происходящем, переживающие за краснокнижное растение активисты, вероятно, умолчали. А ведь озеро, расположенное вблизи Каи, уменьшается в размерах не только потому, что «несколько лет назад часть его отсыпали» — в воде огромное количество бытового мусора: пластиковые бутылки, картон и прочие отходы человеческой жизнедеятельности. Удивительно, что кувшинки там еще цветут.