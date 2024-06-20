В Иркутске под угрозой исчезновения озеро с краснокнижными кувшинками

С проблемой, имеющей рукотворные корни, инициативная группа горожан обратилась в местное отделение «Народного фронта»:
«Сохраните озеро, оно знаменито водяными лилиями. Чёртово озеро окружают промышленные здания и его размеры постепенно уменьшаются в связи с отсыпкой», — цитируют в ОНФ жителей Синюшки.
Вот только о том, что они сами (ну, или их соседи) тоже виноваты в происходящем, переживающие за краснокнижное растение активисты, вероятно, умолчали. А ведь озеро, расположенное вблизи Каи, уменьшается в размерах не только потому, что «несколько лет назад часть его отсыпали» — в воде огромное количество бытового мусора: пластиковые бутылки, картон и прочие отходы человеческой жизнедеятельности. Удивительно, что кувшинки там еще цветут.
«Эксперт — биолог, подтвердил, что это кубышка жёлтая, 3 категории редкости. Занесена в Красную книгу Иркутской области. Любит тихую воду, цветёт с июня по август. За сбор, уничтожение краснокнижного растения предусмотрена ответственность, в том числе уголовная», — говорят в ОНФ.