Раз в четыре года: 20 июня — день летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние — это самый продолжительный день в году. После него ночи начинают увеличиваться, а световые дни становятся короче.
Издавна этой дате придавали особое значение в различных культурах и отмечали ее во многих странах. Считалось, что это энергетически мощный день, символизирующий победу света над тьмой.
Что такое летнее солнцестояние
День летнего солнцестояния — астрономическое событие, которое предполагает начало астрономического лета. Оно происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца принимает наименьшее значение — 23,4°. Иначе говоря, когда большая часть Северного полушария планеты обращена к Солнцу.
Летнее солнцестояние обычно происходит в конце июня, как правило, 21 числа. Но високосный год является исключением, и астрономическое событие случается на день раньше привычной даты. Поэтому в 2024-м летнее солнцестояние будет 20 июня в 23:51 по минскому времени в Северном полушарии и 21 декабря — в Южном. В Минске световой день будет длиться 17 часов и 12 минут.
Приметы в день летнего солнцестояния
Многие народные приметы связаны с днем летнего солнцестояния. Например, если плохая погода случалась в самый долгий день года — будет неурожай. Также предки верили, что ничего хорошего ждать от лета не стоит, даже если солнце просто скроется за тучами.
А вот обилие росы ранним утром предвещает богатый урожай. Ее собирали и хранили в отдельном сосуде, так как верили, что она обладает омолаживающим и целебным эффектом. Также считалось, что в летнее солнцестояние вся вода приобретала магические свойства, поэтому любые водные процедуры в начале 20-х чисел июня имеют очень хороший эффект.
А если 21 (20) июня ночью на небе много звезд, то это к грибам в начале осени.
Еще одна примета связана с днем летнего солнцестояния: если встретить рассвет в самый долгий день года, то можно улучшить здоровье и уберечь себя от неприятностей.
Свадебные приметы
Предки верили, что если какой-нибудь юноша в день летнего солнцестояния обольет девушку водой, то они скоро поженятся. При этом не имело особого значения, облили специально или случайно.
Те девушки, которые очень хотели выйти замуж, должны были следовать особому ритуалу. Считалось, что если протанцевать всю ночь у девяти костров, то в ближайшее время будет свадьба.
А вот о детях, родившихся в день летнего солнцестояния, приметы разнятся. Одни считали, что они могут сглазить. По мнению других, родиться в столь энергетически сильный день — значит, всю жизнь быть под защитой Солнца.
Также считается, что день летнего солнцестояния идеально подходит для загадывания желаний. Наши предки для усиления эффекта не просто загадывали его, а еще перелазили через 12 заборов.