Раз в четыре года: 20 июня — день летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние обычно происходит в конце июня, как правило, 21 числа. Но високосный год является исключением, и астрономическое событие случается на день раньше привычной даты. Поэтому в 2024-м летнее солнцестояние будет 20 июня в 23:51 по минскому времени в Северном полушарии и 21 декабря — в Южном. В Минске световой день будет длиться 17 часов и 12 минут.