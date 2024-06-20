Автобусы в Хабаровске изменят маршруты на время ремонта улицы Ленина

Так, при движении по улице Ленина от остановки «Площадь Славы» в направлении улицы Ленинградской автобусы маршрутов № 1С, 29П, 33−1, 56 будут следовать по улице Ленина с правым поворотом на улицу Калинина, с остановкой для высадки и посадки пассажиров на остановочном пункте «Детский мир» по улице Калинина, далее — по переулку Конечному с левым поворотом на Запарина, по улице Запарина с правым поворотом на улицу Ленина, далее — по утвержденной схеме.