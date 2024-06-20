Автобусы в Хабаровске изменят маршруты на время ремонта улицы Ленина

Администрация Хабаровска скорректировала маршруты движения общественного транспорта на время ремонта на улице Ленина, из-за которого проезжая часть будет полностью перекрыта с 1 июля по 15 августа. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе мэрии, временно будут изменены пути следования автобусов № 1 Л, 1С, 8, 8−1, 10, 23, 29П, 29К, 33−1, 52−1, 56. Общественный транспорт начнёт ходить по-новому с 6:00 1 июля.
Так, при движении по улице Ленина от остановки «Площадь Славы» в направлении улицы Ленинградской автобусы маршрутов № 1С, 29П, 33−1, 56 будут следовать по улице Ленина с правым поворотом на улицу Калинина, с остановкой для высадки и посадки пассажиров на остановочном пункте «Детский мир» по улице Калинина, далее — по переулку Конечному с левым поворотом на Запарина, по улице Запарина с правым поворотом на улицу Ленина, далее — по утвержденной схеме.
При движении по улице Ленина от остановки «Гостиница “Амур” в направлении остановки “Площадь Славы автобусы маршрутов № 1 Л, 29К, 52−1 будут следовать по улице Ленина с правым поворотом на Запарина, по улице Запарина, с левым поворотом на Уссурийский бульвар, с остановкой “Улица Запарина” для высадки и посадки пассажиров, далее — по Уссурийскому бульвару с левым поворотом на улицу Калинина, по улице Калинина с правым поворотом на улицу Ленина, далее — по утвержденной схеме.
Напомним, что улица Ленина будет перекопана в рамках крупной кампании по ремонту тепловых сетей. В связи с развитием города и строительством новых домов возникла необходимость в увеличении диаметра теплотрассы. Для этого необходимо также обустроить новый полупроходной бетонный канал. Уже перекрыта правая полоса автомобильной дороги по улице Ленина — по ней организован обход пешеходов, движущихся в сторону площади Славы.