В Уфе в отделении больницы скорой помощи выявили случай опасного заболевания.

На территории Башкортостана продолжается подчищающая иммунизация против кори. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 19 июня вакцинировано 36445 человек (89,7% от подлежащих иммунизации), в том числе 33746 детей (93,7% от плана). Отмечается, что заболевание кори вакциноуправляемое, поэтому самым эффективный метод профилактики является вакцинация.
«Вместе с тем в настоящее время в Больнице скорой медпомощи Уфы организованы противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением случая заболевания в одном из отделений. Для защиты не вакцинированных пациентов, временно ограничено поступление новых пациентов на стационарное лечение, не имеющих сведений о вакцинации или перенесеном заболевании кори».
Министерство здравоохранения республики приняло решение организовать госпитализацию в другие стационары города.
«Данная мера вынужденная и носит исключительно временный характер для предотвращения дальнейшего распространения заболевания».
Справка
Корь имеет длительный инкубационный период (21 день), распространяется воздушно-капельным путем, при контакте с инфекцией заболевают все непривитые. Болезнь характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, общей интоксикацией, высыпаниями на коже. Единственным средством защиты от нее остается вакцинация.
При заражении инфекция у привитых протекает в легкой форме и без осложнений. Обязательны две прививки. Медики отмечают, что летальный исход вызывает не корь, а осложнения, которые появляются после нее. К примеру, внутренний отит. Он характеризуется такими симптомами: головокружение, тошнота и рвота. Если не лечить, то далее происходит снижение слуха до полной глухоты или могут остаться последствия для центральной нервной системы после перенесенного осложнения