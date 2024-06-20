В Уфе в отделении больницы скорой помощи выявили случай опасного заболевания.

При заражении инфекция у привитых протекает в легкой форме и без осложнений. Обязательны две прививки. Медики отмечают, что летальный исход вызывает не корь, а осложнения, которые появляются после нее. К примеру, внутренний отит. Он характеризуется такими симптомами: головокружение, тошнота и рвота. Если не лечить, то далее происходит снижение слуха до полной глухоты или могут остаться последствия для центральной нервной системы после перенесенного осложнения и т. д.