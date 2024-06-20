Дожди с грозами и ветер будут сегодня в Беларуси

Сегодня погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, за которыми распространится область повышенного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Днем будет переменная облачность. Утром на большей части территории страны ожидаются дожди и грозы, в юго-восточной части — сильные дожди. Днем преимущественно по востоку республики пройдут кратковременные дожди. Утром местами — слабый туман. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха днем будет от плюс 17 до плюс 23 градусов.