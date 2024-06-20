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Боец MMA Джефф Монсон принял ислам в России

Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Госсобрания Башкирии Джефф Монсон принял ислам, сообщает Zakon.kz.

Источник: ВКонтакте/Джефф Монсон

По словам политолога Сергея Маркова, Монсон принял ислам в знак солидарности с народом Палестины.

«Да, я принял ислам. Я много знаю об этой религии, у меня много друзей — представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни. Думал об этом четыре‑пять лет».

Джефф Монсон

Ранее Монсон заявлял, что чувствует себя по-настоящему русским. Во время ПМЭФ в этом году спортсмен отметил, что давно живет в России и не хочет иметь ничего общего с американцами.

Монсону 53 года. Он родился в Сент-Поле (США). В 2013 году спортсмен перебрался в Россию, а спустя пять лет получил российский паспорт. В 2023 году он отказался от американского гражданства.

Также он бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе.

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