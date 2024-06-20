Боец MMA Джефф Монсон принял ислам в России

«Да, я принял ислам. Я много знаю об этой религии, у меня много друзей — представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни. Думал об этом четыре‑пять лет».