В Пермском крае отремонтируют самые аварийные участки системы ЖКХ

Вчера, 19 июня, на собрании глав муниципалитетов рассмотрели вопрос о комплексном обновлении системы водоснабжения города Краснокамска. Информацию об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«В Краснокамском округе произошли сразу несколько крупных аварий. Будем заявляться в федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры. Главе округа поручено держать на контроле сроки выполнения работ и продумать варианты содержания коммунальных сетей», — отметил губернатор Прикамья.
Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз, доложил, что в городе есть три объекта, которые ремонтировать нужно в первую очередь. Это участки по ул. Шоссейная (от ул. Карла Либкнехта до ул. Геофизиков), ул. Промышленная и ул. Карла Либкнехта. «Все работы должны быть завершены до конца года» — Уточнил Быкариз.
Напомним, крупнейшая коммунальная авария в Краснокамске произошла в ноябре прошлого года на ул. Шоссейной, 3−5. На глубине около 5 метров лопнула керамическая труба, начался подмыв грунта.