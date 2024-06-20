В Пермском крае отремонтируют самые аварийные участки системы ЖКХ

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз, доложил, что в городе есть три объекта, которые ремонтировать нужно в первую очередь. Это участки по ул. Шоссейная (от ул. Карла Либкнехта до ул. Геофизиков), ул. Промышленная и ул. Карла Либкнехта. «Все работы должны быть завершены до конца года» — Уточнил Быкариз.