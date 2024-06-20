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В котловане на Юго-Западном в Новосибирске запретили купаться

И там всё равно яблоку негде упасть.

Источник: Соцсети

Купаться в котловане на Юго-Западном в Новосибирске нельзя. Так мэрия города ответила жителям.

Несмотря на то, что в данном месте ежегодно тонут люди, в группе во ВКонтакте «Ленинский район | Новосибирск» пользователи задались вопросом: «Интересно, когда-нибудь наступит время, что возьмутся за котлован, приведут его в порядок и можно будет купаться?».

Мэрия Новосибирска ответила категорично — купаться на Юго-Западном опасно для жизни.

«Оборудовать этот строительный котлован, как мечтают многие, и сделать его законным невозможно. Одна из проблем — не проходят нормы воды для организации пляжа. К тому же здесь нет медленного спуска, дно резко углубляется вниз, где бьют холодные ключи», — говорится в сообщении властей.

В комментариях мнения разделились: одни поддержали администрацию и посоветовали купаться там, где это разрешено; другие посчитали ответ отпиской. В соцсетях появились кадры, на которых видно — большое количество людей всё равно плескаются в котловане.

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