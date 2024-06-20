В котловане на Юго-Западном в Новосибирске запретили купаться

Несмотря на то, что в данном месте ежегодно тонут люди, в группе во ВКонтакте «Ленинский район | Новосибирск» пользователи задались вопросом: «Интересно, когда-нибудь наступит время, что возьмутся за котлован, приведут его в порядок и можно будет купаться?».