В котловане на Юго-Западном в Новосибирске запретили купаться

Купаться в котловане на Юго-Западном в Новосибирске нельзя. Так мэрия города ответила жителям.
Несмотря на то, что в данном месте ежегодно тонут люди, в группе во ВКонтакте «Ленинский район | Новосибирск» пользователи задались вопросом: «Интересно, когда-нибудь наступит время, что возьмутся за котлован, приведут его в порядок и можно будет купаться?».
Мэрия Новосибирска ответила категорично — купаться на Юго-Западном опасно для жизни.
«Оборудовать этот строительный котлован, как мечтают многие, и сделать его законным невозможно. Одна из проблем — не проходят нормы воды для организации пляжа. К тому же здесь нет медленного спуска, дно резко углубляется вниз, где бьют холодные ключи», — говорится в сообщении властей.
В комментариях мнения разделились: одни поддержали администрацию и посоветовали купаться там, где это разрешено; другие посчитали ответ отпиской. В соцсетях появились кадры, на которых видно — большое количество людей всё равно плескаются в котловане.