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Экс-директор краевого фонда развития занялся недвижимостью

Бывший директор Фонда развития Пермского края Армен Арутюнян зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом свидетельствует обновление в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Источник: Коммерсантъ

Соответствующая запись о регистрации была внесена 14 июня. В качестве основного вида деятельности ИП господин Арутюнян указал аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Армен Арутюнян окончил Санкт-Петербургский экономический университет, где преподавал на кафедре государственного и территориального управления. С 2021 года руководит проектом развития судостроения в регионе на Пермской судоверфи. Господин Арутюнян является также членом совета директоров ООО «Пермская судоверфь». С ноября 2023 года по февраль 2024-го возглавлял Фонд развития Пермского края.

экономика