Экс-директор краевого фонда развития занялся недвижимостью

Армен Арутюнян окончил Санкт-Петербургский экономический университет, где преподавал на кафедре государственного и территориального управления. С 2021 года руководит проектом развития судостроения в регионе на Пермской судоверфи. Господин Арутюнян является также членом совета директоров ООО «Пермская судоверфь». С ноября 2023 года по февраль 2024-го возглавлял Фонд развития Пермского края.