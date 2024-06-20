В кузбасской школе попрощаются с убитой 12-летней девочкой

В кузбасской школе № 2 города Топки, где училась убитая 12-летняя девочка, состоится акция «Свеча памяти». Всех желающих приглашают к 15 часам прийти и вспомнить Полину (имя изменено).
«18 июня 2024 года — дата, которая отпечаталась в памяти сотен людей печальным и скорбным оттиском. Именно тогда, в тот самый день погибла наша Полиночка. Сегодня со слезами на глазах и с болью в груди мы вспоминаем её», — пишут сотрудники школы.
Также лучшая подруга Полины рассказала kuzbass.aif.ru, что в общем чате активистов местного движения участникам писали, что с собой можно брать игрушки и цветы. Похороны состоятся завтра, 21 июня.
Жуткая история произошла накануне, когда в колодце заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью в центре города нашли тело убитой девочки. Мы побывали на месте происшествия и прошли путь девочки от магазина, где камеры видели её последний раз, до места убийства. А также мы рассказали, кого задержали за преступление.