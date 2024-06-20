В кузбасской школе попрощаются с убитой 12-летней девочкой

Жуткая история произошла накануне, когда в колодце заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью в центре города нашли тело убитой девочки. Мы побывали на месте происшествия и прошли путь девочки от магазина, где камеры видели её последний раз, до места убийства. А также мы рассказали, кого задержали за преступление.