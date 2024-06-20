Жара до +34, дожди и грозы придут в Новосибирскую область

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» рассказали, какая погода ждёт Новосибирскую область в ближайшие дни. Так, в пятницу, 21 июня, температура воздуха в регионе поднимется до +24, +29, местами до +34 градусов. Вместе с жарой ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с порывами до 17 м/с.