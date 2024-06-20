Жара до +34, дожди и грозы придут в Новосибирскую область

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» рассказали, какая погода ждёт Новосибирскую область в ближайшие дни. Так, в пятницу, 21 июня, температура воздуха в регионе поднимется до +24, +29, местами до +34 градусов. Вместе с жарой ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с порывами до 17 м/с.
В самом Новосибирске в последний рабочий день недели будет прохладнее. Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», в столице региона в дневное время суток воздух прогреется до +24.
В ночь на субботу, 22 июня, столбики термометров покажут +15, +20 градусов. Днём воздух прогреется до +29, +34 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с порывами до 14 м/с.
В столице региона в светлое время суток в первый выходной день пройдёт небольшой дождь, а температура воздуха поднимется до +26, +30 градусов.
Ранее в МЧС рассказали, на каких пляжах Новосибирской области можно купаться.
Кирилл Суржик