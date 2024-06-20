Большой малыш: в Омске бегемот Кёнинг отмечает 36-ой день рождения — 11 кадров звезды зоопарка

И он уже готовится отмечать свой день рождения.
Напомним, что он прибыл в Омскую область из Калининграда, вместе со своей подругой Мальвиной. Привезли эту пару на КАМАЗе. Животные легко приспособились к условиям сибирского зоопарка и в марте 2005 года родили бегемотика-сибиряка.
Ещё будучи малышами, Кёнинг и Мальвина прославились на всю страну. Историю их побега, пусть и приукрашенную, описал в своём монологе сатирик Михаил Задорнов. Бегемоты уплыли из своего вольера, который примыкал к речке Большая, напугав местных рыбаков. Вскоре беглецов поймали и вернули в зоопарк.
«В этом году бегемот Кёниг пригласит гостей на свой день рождения чуточку раньше. Так как наш старожил является бессменной звездой зоопарка, мы хотим устроить настоящий праздник для него и, конечно, для наших гостей!», — сообщили в группе зоопарка во «ВКонтакте».
Бегемоты являются обладателем мощнейшей челюсти в классе «млекопитающие». Сила их сжатия составляет около 124 атмосфер. Для сравнения — человек может сжать челюсть примерно на 12 атмосфер. Гиппопотамы растут и набирают вес на протяжении всей жизни, которая достигает 40 лет на воле и до 50 — в неволе.
Фото: скриншоты и кадры видео / группа Большереченского зоопарка во «ВКонтакте».