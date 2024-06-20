Большой малыш: в Омске бегемот Кёнинг отмечает 36-ой день рождения — 11 кадров звезды зоопарка

«В этом году бегемот Кёниг пригласит гостей на свой день рождения чуточку раньше. Так как наш старожил является бессменной звездой зоопарка, мы хотим устроить настоящий праздник для него и, конечно, для наших гостей!», — сообщили в группе зоопарка во «ВКонтакте».