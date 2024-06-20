Омские парки изменили время работы аттракционов

В четверг, 20 июня, омские парки изменили график работы аттракционов. Сегодня покататься на них можно будет с 12:00. Изменения связаны с плохой погодой. Обычно аттракционы в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ начинают работу с 11:00.
Напомним, что днём ожидаются дожди разной интенсивности, с грозой. Температура воздуха при этом будет +26… +31 градусов тепла. Аналогичная погода сохранится и в ближайшие несколько дней. Синоптики обещают дождливые, но жаркие дни. В пятницу, 21 июня, возможны грозы и град, усиление ветра до 20 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки +33 градуса.
В субботу, 22 июня, незначительно похолодает. Ночью ожидается туман, дожди и грозы. Температура воздуха днём составит +24… +29 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, дождливая погода сохранится в Омской области вплоть до конца июня.
Кроме того, в конце июня омичей ждёт ещё одна напасть от погоды.