Омские парки изменили время работы аттракционов

Напомним, что днём ожидаются дожди разной интенсивности, с грозой. Температура воздуха при этом будет +26… +31 градусов тепла. Аналогичная погода сохранится и в ближайшие несколько дней. Синоптики обещают дождливые, но жаркие дни. В пятницу, 21 июня, возможны грозы и град, усиление ветра до 20 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки +33 градуса.