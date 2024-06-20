Первый официальный мангал: на Голубых озёрах появилась зона, где официально можно разводить костры

«Это первое в муниципалитете специально оборудованное место, где можно разводить костры. Прежде чем масштабировать опыт, понаблюдаем, как нововведение зарекомендует себя здесь. Будет ли востребовано. Представит ли интерес для вандалов?», — поделилась Дятлова.