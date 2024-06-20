Первый официальный мангал: на Голубых озёрах появилась зона, где официально можно разводить костры

В Калининграде появился первый официальный мангал. Зону, где теперь официально можно разводить костры, представила на своей странице «ВКонтакте» глава города Елена Дятлова.
«Это первое в муниципалитете специально оборудованное место, где можно разводить костры. Прежде чем масштабировать опыт, понаблюдаем, как нововведение зарекомендует себя здесь. Будет ли востребовано. Представит ли интерес для вандалов?», — поделилась Дятлова.
В соответствии с противопожарными правилами мангал установили подальше от деревьев, место вокруг расчистили от сухой травы. Для тех, кто приедет сюда на пикник, установили столики, скамейки и урны.
Берега Голубых озёр в Калининграде очистили от мусора в середине июня.