Резкое похолодание нагрянет на Воронежскую область

Погоду области определит циклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.
Сегодня, в четверг, 20 июня, на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура днем 29−35° жары.
В Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем поднимется до 32°.
В пятницу, 21 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, ливни, грозы. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 8−13 м/с, ночью порывы до 20 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 19−24°.
В Воронеже ночью кратковременный дождь, гроза. Днем небольшой дождь. Температура ночью 12−14°, днем 21−23°.
В субботу, 22 июня, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура ночью 11−16°, днем 22−27°.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 14−16°, днем 23−25°.
Самый жаркий день 20 июня наблюдался в 1998 году, тогда дневную температуру воздуха зафиксировали на уровне 33°. Самый холодный день 20 июня был в 1955 году, воздух днем прогрелся не выше 6°.