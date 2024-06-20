Влажные салфетки и нерастворимый мусор: Омский водоканал решает вопрос с забитой канализацией на улице Пр

«На прошлой неделе специалисты предприятия установили специальные решетки на 6 канализационных выпусках одного многоквартирного дома в микрорайоне на улице Пригородной. Это своего рода превентивная мера, чтобы не допустить остановки насосной станции. К сожалению, в сточных водах поступает много мусора, что связано с пренебрежением правилами пользования канализацией. Параллельно омский водоканал занимается реконструкцией насосной станции, построенной ранее застройщиком. Эксплуатировать ее в нынешнем варианте затруднительно, поэтому уже сейчас в водоканале готовят технические решения, которые позволят наладить эффективную работу канализационной насосной станции и ее обслуживание», — прокомментировал директор по производству омского водоканала Сергей Голиченко.