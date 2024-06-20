Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Влажные салфетки и нерастворимый мусор: Омский водоканал решает вопрос с забитой канализацией на улице Пр

Омский водоканал и представители администрации Советского округа 19 июня провели встречу с жителями домов на улице Пригородной.

Источник: Омскводоканал

Напомним, после того, как застройщик прекратил обслуживание канализационной насосной станции, жители домов стали сталкиваться с проблемами водоотведения.

Перед встречей сотрудники водоканала с собравшимися осмотрели содержимое канализационного колодца. Специалист в изолирующей спецодежде извлек мусор, который задержали решетки, установленные на выпусках одного из домов. За сутки в такое устройство набирается до одного ведра мусора на каждом канализационном выпуске.

«На прошлой неделе специалисты предприятия установили специальные решетки на 6 канализационных выпусках одного многоквартирного дома в микрорайоне на улице Пригородной. Это своего рода превентивная мера, чтобы не допустить остановки насосной станции. К сожалению, в сточных водах поступает много мусора, что связано с пренебрежением правилами пользования канализацией. Параллельно омский водоканал занимается реконструкцией насосной станции, построенной ранее застройщиком. Эксплуатировать ее в нынешнем варианте затруднительно, поэтому уже сейчас в водоканале готовят технические решения, которые позволят наладить эффективную работу канализационной насосной станции и ее обслуживание», — прокомментировал директор по производству омского водоканала Сергей Голиченко.

Влажные салфетки и другой нерастворимый мусор, попадая в канализационные сети, забивают оборудование и выводят насосы из строя. Из-за этого сотрудники предприятия вынуждены чаще, в сравнении с другими насосными станциями, проводить работы по прочистке.

Специалисты совместно с жителями и представителями управляющих организаций также осмотрели подвалы двух домов, которые расположены в низине микрорайона и больше других страдают от подтоплений.

В подвале дома № 23 есть приямок, где находится ревизия канализационного выпуска. В случае, если ревизия открыта, через нее вода попадает в подвал. Принято решение провести техническое совещание совместно с управляющей компанией и дать рекомендации, как сделать внутридомовую систему герметичной, чтобы исключить затопление подвала.

А в доме № 27 по улице Пригородной было обнаружено, что ливневые стоки попадают в хозяйственно-бытовую канализацию, что является грубым нарушением, так как в Омске это раздельные системы стоков.

Ситуация с водоотведением в микрорайоне требует комплексных решений и совместных усилий как со стороны ресурсоснабжающей организации, так и жителей многоквартирных домов.

Для справки: Канализационную насосную станцию микрорайона на улице Пригородной омский водоканал обслуживает с 26 марта 2024 года. В Омске специалисты водоканала обслуживают 116 канализационных насосных станций.

В соответствии с постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 года внутридомовые канализационные системы должны быть герметичными.

ЖКХ