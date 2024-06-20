Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в Уфе выросла до 35 рублей

В Уфе повышается стоимость проезда в троллейбусах и трамваях. Постановление председатель Госкомитет Башкирии по тарифам подписал 11 июня, оно вступает в силу по истечении 10 дней в установленном законодательном порядке.
Так, стоимость поездки при оплате банковскими картами и наличными средствами составит 35 рублей вместо 30, картой «Алга» — 31 рубль вместо 25 рублей. Льготный тариф стал стоить 18 рублей вместо 15.
Отметим, что с 3 июня цены на проезд подняли в автобусах государственного перевозчика. За наличные и при оплате банковской картой стоимость составила 41 рубль вместо 33, а картой «Алга» — 34 ₽ вместо 28. Позже вслед за государственным перевозчиком цены пересмотрели частники.