Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в Уфе выросла до 35 рублей

Отметим, что с 3 июня цены на проезд подняли в автобусах государственного перевозчика. За наличные и при оплате банковской картой стоимость составила 41 рубль вместо 33, а картой «Алга» — 34 ₽ вместо 28. Позже вслед за государственным перевозчиком цены пересмотрели частники.