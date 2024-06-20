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Владивосток научат готовить блюда из гребешка

Фестиваль «На гребне» стартует в приморской столице.

Источник: Агентство по рыболовству Приморского края

Уличный фестиваль «На гребне» (0+) стартует во Владивостоке в конце июня. Об этом сообщает Туристско-информационный центр Приморского края (Visit Primorye).

В этом году он пройдёт в краевом центре уже в третий раз. Основной площадкой фестиваля станет Набережная Цесаревича.

Гастрономический фестиваль начнётся 28 июня. В нём примут участие 20 ресторанов приморской столицы, которые представят разнообразные блюда из морского гребешка. Причём, как сообщают организаторы, половина заведений будут участвовать в празднике в формате стрит-фуда впервые.

Главной концепцией блюд стало слияние Европы и Азии. С использованием гребешка здесь приготовят том-ям, гедза, хинкали и другие яства. По сообщению организаторов, гостям фестиваля останется удивляться разнообразию и творческой идее поваров.

По словам директора Туристско-информационного центра Приморского края (Visit Primorye) Ольги Гуревич, за годы своего существования фестиваль «На гребне» уже стал одним из брендов Владивостока.

"Хочется, чтобы гребешок и блюда из него были более понятными и доступными для горожан и гостей города. Такие мероприятия дают возможность рестораторам расти профессионально и прививают культуру питания, — отметила она.

В программу гастрофестиваля включены не только дегустации от ведущих ресторанов регионе, но и мастер-классы, на которых специалисты поделятся секретами приготовления блюд из дальневосточного гребешка.

Третий уличный фестиваль «На Гребне» оргaнизовалиТуристско-информационный центр Приморского края (Visit Primorye) и пaназиатский ресторан «Зума» при поддержке Агентства по туризму Примoрского края и администрации Владивостoка.

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