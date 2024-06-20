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В ряде регионов Казахстана ожидается засуха

Штормовое предупреждение сделали метеорологи. Ожидается засуха в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской и Улытауской области, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

В Жамбылской области в Байзакском, Таласском, Сарысуском, Жуалынском, Жамбылском и Рыскуловском районах, в Туркестанской области в Туркестанском, Сайрамском, Шардаринском и Жетысайском районах, в Кызылординской области в Аральском районе, в Алматинской области в Балхашском и Жамбылском районах и в Улытауской области в Улытауском районе ближайшие 10 дней ожидается наступление атмосферной засухи.

экология