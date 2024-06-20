В ряде регионов Казахстана ожидается засуха

В Жамбылской области в Байзакском, Таласском, Сарысуском, Жуалынском, Жамбылском и Рыскуловском районах, в Туркестанской области в Туркестанском, Сайрамском, Шардаринском и Жетысайском районах, в Кызылординской области в Аральском районе, в Алматинской области в Балхашском и Жамбылском районах и в Улытауской области в Улытауском районе ближайшие 10 дней ожидается наступление атмосферной засухи.