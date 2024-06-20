Ряд улиц в центре Омска перекроют на пять дней из-за Дня молодежи

В центре Омска с 25 по 30 июня перекроют ряд улице и площадей для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи. Об этом сообщил Сергей Шелест.
С 10:00 25 июня до 15:00 30 июня будет закрыто движение на улице Ленина (участок от улицы Интернациональной до площади Победы включая Соборную площадь).
С 8:00 28 июня до 15:00 30 июня будет перекрыто движение на улице Ивана Алексеева (участок от Соборной площади до улицы Красина).
С 8:00 29 июня до 15:00 30 июня будет закрыт Банковский переулок (участок от улицы Певцова до Соборной площади) и улица Тарская (участок от улицы Красина до улицы Ленина).
Парковка всех видов транспорта будет запрещена в местах проведения массовых мероприятий с 10:00 25 июня до 15:00 30 июня.
Возможные маршруты объезда — по улицам Ленина, Интернациональной, Герцена, Гагарина.