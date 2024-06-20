Названы самые дефицитные педагогические вакансии в Омске

Городской департамент образования привёл статистические данные по наличию вакансий для педагогов. В середине апреля их было 939, а в настоящее время, в середине июня, их уже 800.
При этом есть ряд специальностей, по которым «дефицит» увеличивается. Так, в Омске не хватает учителей математики — всего открыто 104 вакансии, в то время как весной их было 80.
К востребованным специалистам также относятся учителя начальных классов (98 вакансий), учителя русского языка и литературы (96 вакансий) и учителя английского языка (79 вакансий). Всего в городе сформирована потребность в педагогах по 18 школьным дисциплинам.
Ранее сообщалось, что на сайте государственной службы появились свежие вакансии для работы в омских министерствах и ведомствах. Специалисты требуются в Управление федерального казначейства по Омской области, в министерство внутренней политики и в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы. Сотрудникам предлагают зарплату от 40 до 62 тысяч рублей.