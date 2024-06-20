Губернатор Омской области Хоценко отметил важность комфортной инфраструктуры

Также Виталий Хоценко рассказал о выполнении основных работ по проектам в Исилькуле и Называевске. Они стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Представляли на этот конкурсы свои идеи малые города области также и в 2023 году.