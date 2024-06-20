Губернатор Омской области Хоценко отметил важность комфортной инфраструктуры

«Для каждого из нас важно, чтобы комфортным было не только жилье, но и окружающая инфраструктура — парки, скверы, площадки», — отметил в своём выступлении глава региона.
В 2023 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было направлено свыше миллиарда рублей. Всего за прошлый год по этому проекту благоустроили 109 общественных пространств и 119 дворовых территорий.
Также Виталий Хоценко рассказал о выполнении основных работ по проектам в Исилькуле и Называевске. Они стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Представляли на этот конкурсы свои идеи малые города области также и в 2023 году.
«В результате в текущем и следующем году в Калачинске реализуем проект “Купеческая улица. Из прошлого в будущее”, в Тюкалинске благоустроим центральный парк и улицу Чехова в рамках проекта “Зеленое сердце города”», — сообщил губернатор Омской области.
Кроме того в регионе в прошлом году был инициирован проект «Решают люди». В его рамках сами жители предлагают для благоустройства те или иные проекты.
«Благодарю жителей нашего региона за активное участие в голосовании. Работы уже стартовали. Уверен, что результаты нас порадуют», — сказал Виталий Хоценко.