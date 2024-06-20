Операторы заявили о росте зарубежного интернет-трафика на 30%

Серверы Google Global Cache устанавливались на сетях российских операторов, и если кто-то из абонентов загружал какой-то контент, тот хранился на указанном сервере; при повторном запросе того же контента от другого пользователя он загружался с указанного сервера на месте, а не из Европы. Это, с одной стороны, сокращало время загрузки, а с другой — снижало нагрузку на сети и расходы операторов на передачу трафика. Но после начала специальной военной операции Google перестала поставлять новые серверы, существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.