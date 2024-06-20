Выпускники Башкирии могут поступить в МГИМО МИД России.

«Это партнерство — важный шаг в развитии системы образования Башкортостана. А главное — дополнительная возможность для наших абитуриентов поступить в один из самых престижных вузов страны. С 2022 года благодаря этой целевой программе студентами МГИМО стали уже семь ребят из Башкортостана. На 2024 год нашей республике выделили еще две квоты по направлению “Юриспруденция”. Конкурс большой, но и результаты того стоят, — подчеркнул Радий Хабиров. — Дерзайте!».
Минимальные баллы ЕГЭ для поступающих такие:
- 70 — по русскому и иностранному языкам;
- 60 — по истории, литературе, обществознанию;
- 50 — по математике, информатике и ИКТ, географии.
На все вопросы по поступлению в МГИМО по целевому приему ответят в отделе науки и высшего образования минобра Башкортостана. Телефоны: