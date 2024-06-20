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Выпускники Башкирии могут поступить в МГИМО МИД России

Выпускники Башкирии могут поступить в МГИМО МИД России.

Источник: Башинформ

Выпускники Башкирии могут поступить в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России. О подписании соглашения с вузом на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году напомнил на своих страницах в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Это партнерство — важный шаг в развитии системы образования Башкортостана. А главное — дополнительная возможность для наших абитуриентов поступить в один из самых престижных вузов страны. С 2022 года благодаря этой целевой программе студентами МГИМО стали уже семь ребят из Башкортостана. На 2024 год нашей республике выделили еще две квоты по направлению “Юриспруденция”. Конкурс большой, но и результаты того стоят, — подчеркнул Радий Хабиров. — Дерзайте!».

Минимальные баллы ЕГЭ для поступающих такие:

  • 70 — по русскому и иностранному языкам;
  • 60 — по истории, литературе, обществознанию;
  • 50 — по математике, информатике и ИКТ, географии.

На все вопросы по поступлению в МГИМО по целевому приему ответят в отделе науки и высшего образования минобра Башкортостана. Телефоны: 8 (347) 218−17−87, 218−03−22.

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