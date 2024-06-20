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Школы № 113 и № 33 объединят в Нижнем Новгороде

Реорганизация учреждений должна пройти до 1 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Школы № 113 и № 33 объединят в Нижнем Новгороде. Постановление о реорганизаций общеобразовательных учреждений опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, после присоединения к школе на переулке Урожайном другого МБОУ учреждение станет называться «Школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов». Функции учредителя возьмет на себя департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.

План мероприятий по реорганизации школ должны утвердить в течение 10 рабочих дней с момента вступления постановления в силу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что восемь школ и 13 детсадов планируют построить в центре Нижнего Новгорода.

образование