Школы № 113 и № 33 объединят в Нижнем Новгороде. Постановление о реорганизаций общеобразовательных учреждений опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно документу, после присоединения к школе на переулке Урожайном другого МБОУ учреждение станет называться «Школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов». Функции учредителя возьмет на себя департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
План мероприятий по реорганизации школ должны утвердить в течение 10 рабочих дней с момента вступления постановления в силу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что восемь школ и 13 детсадов планируют построить в центре Нижнего Новгорода.