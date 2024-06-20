В Иркутской области введут штрафы за парковку автомобилей на газонах

Проект закона об административной ответственности за нарушенное благоустройство был внесен в Законодательное Собрание Иркутской области по инициативе депутатов думы Братска. Подобные законы уже действуют в нескольких российских регионах. Председатель думы Братска Лариса Павлова пояснила, что для физических лиц предлагается установить штраф от 1 до 2 тысяч рублей, для юридических — от 10 до 20 тысяч рублей.