В Иркутской области введут штрафы за парковку автомобилей на газонах

Соответствующие изменения в областное законодательство приняты в первом чтении на 14-й сессии регионального парламента, которая состоялась под председательством Александра Ведерникова.
Проект закона об административной ответственности за нарушенное благоустройство был внесен в Законодательное Собрание Иркутской области по инициативе депутатов думы Братска. Подобные законы уже действуют в нескольких российских регионах. Председатель думы Братска Лариса Павлова пояснила, что для физических лиц предлагается установить штраф от 1 до 2 тысяч рублей, для юридических — от 10 до 20 тысяч рублей.
По мнению Александра Ведерникова, сохранению благоустройства в территориях необходимо уделять особое внимание: «Никому не позволено ломать объекты благоустройства, которые создаются и восстанавливаются за бюджетные деньги. На это расходуется большой объем средств из консолидированного бюджета Иркутской области, из федерального бюджета. Поэтому к объектам благоустройства должно быть разумное бережное отношение».
Работа над законопроектом будет продолжена во втором чтении, сообщает пресс-служба регионального парламента.