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В Иркутской области введут штрафы за парковку автомобилей на газонах

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области введут административную ответственность за остановку и парковку транспорта на детских и спортивных площадках, газонах и на других территориях, покрытых зелеными насаждениями.

Источник: Лора Гул

Соответствующие изменения в областное законодательство приняты в первом чтении на 14-й сессии регионального парламента, которая состоялась под председательством Александра Ведерникова.

Проект закона об административной ответственности за нарушенное благоустройство был внесен в Законодательное Собрание Иркутской области по инициативе депутатов думы Братска. Подобные законы уже действуют в нескольких российских регионах. Председатель думы Братска Лариса Павлова пояснила, что для физических лиц предлагается установить штраф от 1 до 2 тысяч рублей, для юридических — от 10 до 20 тысяч рублей.

По мнению Александра Ведерникова, сохранению благоустройства в территориях необходимо уделять особое внимание: «Никому не позволено ломать объекты благоустройства, которые создаются и восстанавливаются за бюджетные деньги. На это расходуется большой объем средств из консолидированного бюджета Иркутской области, из федерального бюджета. Поэтому к объектам благоустройства должно быть разумное бережное отношение».

Работа над законопроектом будет продолжена во втором чтении, сообщает пресс-служба регионального парламента.

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