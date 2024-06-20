В День памяти и скорби «ЯРкие БЕРЕГА» пройдут иначе

22 июня, в День памяти и скорби, проект «ЯРкие БЕРЕГА» пройдёт в особенном формате, сообщает городская мэрия.
На сцене Центральной набережной покажут спектакль-квартирник «Однажды в квартире по 40 лет Октября…» от Канского драматического театра.
После будут выступать музыкальные коллективы с патриотическим репертуаром. На самой набережной организаторы устроят тихую аллею памяти. На специально установленных стендах будут размещены фотографии времен Великой Отечественной войны. Автор фото — красноярский военный корреспондент газеты «Красноярский рабочий» Игорь Венюков. Его работы сохранились в архивах музея «Мемориал Победы».
Подробная программа «ЯРких БЕРЕГОВ» появится к выходным.