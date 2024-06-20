В Приморье Россельхознадзор обнаружил кефир сомнительного качества

В Приморье Россельхознадзор выявил нарушения в производстве кефира кооперативом «Кневичанский» из Артёма, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
В результате проверки, проведённой в одном из супермаркетов Уссурийского городского округа, были отобраны пробы кефира с жирностью 3,2%, которые отправили на анализ в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию. Исследования показали значительное снижение количества молочнокислых бактерий, что указывает на потенциальное нарушение технических регламентов, касающихся безопасности пищевой продукции и молочных изделий.
«Снижение этого показателя говорит не только о невысоком качестве и пользе продукта, но и может указывать на содержание в данных продуктах другой микрофлоры или антибиотиков, которые подавляют молочнокислые организмы», — отметили специалисты лаборатории.
На основании результатов Россельхознадзор выдал предостережение ПСПК «Кневичанский» о недопустимости нарушения обязательных требований при изготовлении продукции. Кроме того, приостановлено действие деклараций о соответствии на данную продукцию.
Напомним, в Приморье Россельхознадзор запретил ввоз красных томатов черри из Китая из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата. Кроме того, специалисты ведомства в ходе проверки выявили карантинные объекты в партии картофеля из Китая весом 28,9 тонн. Государственный контроль в отношении импортной продукции проводился на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный». Это уже второй случай обнаружения картофельной моли в этом году и третий случай выявления бурой гнили с начала года. До этого картофельная моль в импортных партиях продукции, поступающих в Приморский край, не выявлялась последние 15 лет.