В Приморье Россельхознадзор обнаружил кефир сомнительного качества

Напомним, в Приморье Россельхознадзор запретил ввоз красных томатов черри из Китая из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата. Кроме того, специалисты ведомства в ходе проверки выявили карантинные объекты в партии картофеля из Китая весом 28,9 тонн. Государственный контроль в отношении импортной продукции проводился на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный». Это уже второй случай обнаружения картофельной моли в этом году и третий случай выявления бурой гнили с начала года. До этого картофельная моль в импортных партиях продукции, поступающих в Приморский край, не выявлялась последние 15 лет.

