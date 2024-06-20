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Доходы жителей увеличились на 50% — правительство Приморья

Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» открылась в крае.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина выступила на девятой всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», которая прошла в Владивостоке в четверг, 20 июня. В мероприятии приняли депутат Госдумы Татьяна Буцкая, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева и первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

В своем обращении Щербина подчеркнула значимость года семьи, объявленного президентом РФ, и предстоящего национального проекта «Семья», который направлен на улучшение демографической ситуации в России. Она отметила, что Приморский край активно работает над созданием благоприятных условий для семей и повышением качества жизни граждан. В частности, было увеличено количество мер социальной поддержки, что привело к росту числа многодетных семей в регионе с 14 тысяч до 23,7 тысячи за последние шесть лет. Кроме того, вице-губернатор отметила, что на сегодняшний день более 86 тысяч семей получают 33 меры социальной поддержки.

Особое внимание Вера Щербина уделила программам социального контракта, которые помогли многим жителям Приморья выйти из трудной жизненной ситуации и повысить свои доходы. Отмечается, что доходы граждан увеличились в среднем на 50%. За пять лет в крае заключено более восьми тысяч контрактов. Сообщается, что из-за черты бедности выведено почти 80 тысяч граждан.

Программа арендного жилья также оказалась важной инициативой для привлечения и удержания молодых специалистов в крае. По словам вице-губернатора, в рамках этой программы аренда предлагается по стоимости значительно ниже рыночной, что делает её доступной для молодежи и специалистов важных для края отраслей. В рамках программы по созданию арендного жилья только в прошлом году сдано более 650 квартир в семи домах.

«Мы строим жилье государственной формы собственности и отдаем его в коммерческий найм работникам бюджетной сферы и тем специалистам, которых не хватает региону. Каждый, кто получил жилье, имеет право его выкупить, в том числе при помощи ипотеки на льготных условиях», — подчеркнула Вера Щербина.

Заместитель председателя правительства подчеркнула, что улучшение условий жизни и повышение заработных плат в бюджетной сфере являются приоритетами для краевых властей. Ранее в крае уже повысили зарплаты в лесной хозяйстве, ветеринарии, МЧС.

«Вопросы демографии очень сложны. Это кропотливый труд. Сегодня мы будем пытаться найти на них ответы», — отметила Вера Щербина.