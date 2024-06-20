Доходы жителей увеличились на 50% — правительство Приморья

Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина выступила на девятой всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», которая прошла в Владивостоке в четверг, 20 июня. В мероприятии приняли депутат Госдумы Татьяна Буцкая, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева и первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В своем обращении Щербина подчеркнула значимость года семьи, объявленного президентом РФ, и предстоящего национального проекта «Семья», который направлен на улучшение демографической ситуации в России. Она отметила, что Приморский край активно работает над созданием благоприятных условий для семей и повышением качества жизни граждан. В частности, было увеличено количество мер социальной поддержки, что привело к росту числа многодетных семей в регионе с 14 тысяч до 23,7 тысячи за последние шесть лет. Кроме того, вице-губернатор отметила, что на сегодняшний день более 86 тысяч семей получают 33 меры социальной поддержки.
Программа арендного жилья также оказалась важной инициативой для привлечения и удержания молодых специалистов в крае. По словам вице-губернатора, в рамках этой программы аренда предлагается по стоимости значительно ниже рыночной, что делает её доступной для молодежи и специалистов важных для края отраслей. В рамках программы по созданию арендного жилья только в прошлом году сдано более 650 квартир в семи домах.
«Мы строим жилье государственной формы собственности и отдаем его в коммерческий найм работникам бюджетной сферы и тем специалистам, которых не хватает региону. Каждый, кто получил жилье, имеет право его выкупить, в том числе при помощи ипотеки на льготных условиях», — подчеркнула Вера Щербина.
Заместитель председателя правительства подчеркнула, что улучшение условий жизни и повышение заработных плат в бюджетной сфере являются приоритетами для краевых властей. Ранее в крае уже повысили зарплаты в лесной хозяйстве, ветеринарии, МЧС.
«Вопросы демографии очень сложны. Это кропотливый труд. Сегодня мы будем пытаться найти на них ответы», — отметила Вера Щербина.