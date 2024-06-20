Доходы жителей увеличились на 50% — правительство Приморья

В своем обращении Щербина подчеркнула значимость года семьи, объявленного президентом РФ, и предстоящего национального проекта «Семья», который направлен на улучшение демографической ситуации в России. Она отметила, что Приморский край активно работает над созданием благоприятных условий для семей и повышением качества жизни граждан. В частности, было увеличено количество мер социальной поддержки, что привело к росту числа многодетных семей в регионе с 14 тысяч до 23,7 тысячи за последние шесть лет. Кроме того, вице-губернатор отметила, что на сегодняшний день более 86 тысяч семей получают 33 меры социальной поддержки.