Куда обращаться, если возникли разногласия с нанимателем. Разъясняет специалист

— Непосредственно в суде также рассматриваются трудовые споры по заявлению работников — не членов профсоюза, если они не обратились в комиссию по трудовым спорам, — перечисляет собеседница, — трудовые споры о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора; об изменении даты и формулировки причины увольнения; споры об оплате за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы; о возмещении причиненного работниками материального ущерба и другие.