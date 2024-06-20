Куда обращаться, если возникли разногласия с нанимателем. Разъясняет специалист

— В соответствии с главой 17 Трудового кодекса Республики Беларусь неурегулированные разногласия между нанимателем и работником по вопросам законодательства о труде, коллективного договора, соглашения и иных локальных правовых актов, а также соблюдения условий трудового договора, в частности относительно оплаты труда, являются индивидуальным трудовым спором, — уточняет А. Смирнова. — Причинами его возникновения могут послужить невыплата полагающихся работнику сумм, ошибка работника в расчетах и требование больших сумм, чем ему выплатил наниматель.
Специалист обращает внимание, что ошибка может быть как в расчетах бухгалтерии или работника, так и в нарушении прав работника на получение выплат. Причем как нарушение может рассматриваться и несвоевременность выплаты или частичные перечисления.
Куда обращаться
— Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам при условии ее создания в организации, а также судом, — продолжает А. Смирнова. — При этом трудовые споры, стороной которых является руководитель организации, выступающий в качестве работника, рассматриваются судами.
Специалист обращает внимание, что комиссия выступает обязательным первичным органом по рассмотрению трудовых споров. Она разбирает конфликты работников — членов соответствующего профсоюза, связанные с применением законодательства о труде. В частности, об установленных расценках и нормах труда; переводе на другую работу и перемещении; оплате труда, в том числе при невыполнении норм труда, простое и браке; совмещении должностей; за работу в сверхурочное и ночное время.
— В компетенцию комиссии также входит урегулирование разногласий, связанных с правом на получение премий и вознаграждений; выплатой компенсаций; возвратом денежных сумм, удержанных из заработной платы; предоставлением отпусков; выдачей специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты, лечебно-профилактического питания; применением мер дисциплинарного взыскания, кроме увольнения, — перечисляет начальник отдела труда и заработной платы. — Причем работник — не член профсоюза имеет право по своему выбору обратиться в комиссию по трудовым спорам либо в суд.
Имеет обязательную силу
Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит обязательной регистрации.
— Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, — уточняет специалист. — Рассмотрение дела в отсутствие работника допускается только по его письменному заявлению.
При неявке работника на заседание комиссии рассмотрение заявления откладывается. При вторичной неявке без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление вновь.
— Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, представителей профсоюзов (иных представителей работников) и других общественных объединений, — разъясняет А. Смирнова. — По требованию комиссии наниматель обязан предоставлять необходимые расчеты и документы. На заседании ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем комиссии. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок.
Решение комиссии по трудовым спорам имеет обязательную силу и утверждению нанимателем либо профсоюзом не подлежит.
А если не согласны…
Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или нанимателем в суде в десятидневный срок со дня вручения им копии решения.
По словам специалиста, в суде рассматриваются трудовые споры по заявлению: работника или нанимателя, если они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам; работника, если комиссия по трудовым спорам не рассмотрела его заявление в срок, установленный трудовым законодательством, или не вынесла решение; прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам противоречит законодательству.
— Непосредственно в суде также рассматриваются трудовые споры по заявлению работников — не членов профсоюза, если они не обратились в комиссию по трудовым спорам, — перечисляет собеседница, — трудовые споры о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора; об изменении даты и формулировки причины увольнения; споры об оплате за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы; о возмещении причиненного работниками материального ущерба и другие.
При этом специалист обращает внимание, что при рассмотрении индивидуальных трудовых споров работники освобождаются от уплаты судебных расходов.
Когда не поздно
Работники могут обращаться в комиссию по трудовым спорам или в установленных законодательными актами случаях в суд в трехмесячный срок с того дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своего права. А по делам об увольнении — в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении, или со дня выдачи трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового договора, либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов.