Должникам начали отключать горячую воду в Алматы

Ежедневно несколько десятков неплательщиков, которые имеют долги перед «Алматинскими тепловыми сетями» лишаются доступа к горячей воде. К слову, при отсутствии оплаты двух и более месяцев потребитель переходит в категорию должника и получает уведомление о необходимости погасить задолженность. Если должник так и не оплачивает долг, принимаются другие меры, в том числе отключение горячей воды.